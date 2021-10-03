Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магкеев – лучший игрок месяца в «Локомотиве»

03 Октября 2021 • 14:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.00 3.40 4.00
Через 3 ч. 2 мин.

Фанаты московского «Локомотива» признали защитника Станислава Магкеева лучшим футболистом сентября.

«Железнодорожники» провели традиционное голосование, определив лучшего игрока месяца. По итогам сентября больше всего зрительских симпатий собрал Станислав Магкеев – 32,9%, информирует официальный сайт «красно-зелёных». На втором месте рейтинга оказался Франсуа Камано (18,6% голосов респондентов), а замкнул тройку лучших Фаустино Анджорин (17,2% голосов опрошенных).

Напомним, что Магкеев не скоро сможет вернуться на поле из-за полученной в матче с «Химками» травмы. Центральный защитник прорвал крестообразные связки колена.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 0:1 Урал 2.22 3.25 3.55
03.10  16:30 Зенит ... Сочи 1.43 5.2 6.8
03.10  19:00 Ахмат ... Спартак Москва 3.15 3.45 2.32
03.10  19:00 Локомотив Москва ... Ростов 1.87 3.45 4.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
15:38 · Россия. Премьер-лига
Ионов получил травму перед матчами отбора к чемпионату мира
14:55 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Футболисты «Спартака» всё больше верят в работу тренера»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Магкеев – лучший игрок месяца в «Локомотиве»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Победу над «Наполи» переоценивают» 3
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
12:29 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо – игрок месяца в «Зените»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Хомуха: «Все видели, что пенальти был, не знаю, чем руководствовались судьи» эксклюзив
12:05 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон считает, что ЦСКА был ближе к победе в игре с «Краснодаром» 1
10:15 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон: «Я снова в строю!»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Захарян сможет сыграть за сборную 1
02:18 · Россия. Премьер-лига
Локомотив - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:12 · Россия. Премьер-лига
Ахмат - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:06 · Россия. Премьер-лига
Зенит - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:02 · Россия. Премьер-лига
Уфа - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
00:04 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Болельщики «Спартака» неадекватно оценивают случившееся в Неаполе» 5
Все новости
Рекомендуем