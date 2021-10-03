Магкеев – лучший игрок месяца в «Локомотиве»

Фанаты московского «Локомотива» признали защитника Станислава Магкеева лучшим футболистом сентября.

«Железнодорожники» провели традиционное голосование, определив лучшего игрока месяца. По итогам сентября больше всего зрительских симпатий собрал Станислав Магкеев – 32,9%, информирует официальный сайт «красно-зелёных». На втором месте рейтинга оказался Франсуа Камано (18,6% голосов респондентов), а замкнул тройку лучших Фаустино Анджорин (17,2% голосов опрошенных).

Напомним, что Магкеев не скоро сможет вернуться на поле из-за полученной в матче с «Химками» травмы. Центральный защитник прорвал крестообразные связки колена.