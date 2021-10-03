Тедеев: «Хочу поблагодарить Карпина и Сёмина, они меня очень поддерживали»

И.о. главного тренера «Ростова» Заурбек Тедеев поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как бы вы сказали, за счет чего эта победа одержана?

- За счет хорошего футбола, за счет команды, которая сегодня, безусловно, была на поле, за счет лидеров в каждой линии, за счет того, что мы «Ростов». Мы сегодня все сделали, чтобы победить, потому что мы достаточно содержательно играли в первой части игры и во второй части игры, то есть, в первом и втором тайме. Я доволен футболистами, они сегодня сделали хорошую работу. Я их за это поблагодарил.

- В чем конкретно вы превзошли «Локомотив»?

- На мой взгляд, то, что мы достаточно хорошо и активно прессинговали, давало нам результат, потому что мы психологически немного перебороли и победили их, на мой взгляд, именно с точки зрения психологии. Но это за счет больших усилий игроков атаки, которые хорошо прессинговали и не давали спокойно выходить из обороны. Хорошо сыграли в средней линии, на мой взгляд, и надежно сыграли в обороне. За счет этого мы победили. Обычные аспекты тактики, которые очень важны.

- Когда свежо играл «Локомотив», он создавал моменты в первой половине второго тайма. Казалось, что он вот-вот забьет. А потом резкая перемена. Как бы вы ее объяснили?

- Футбол во многом переменчив, когда в него хотят играть две команды. Сегодня в него хотели играть две команды, поэтому футбол был переменчивым. Наверное, он сегодня воодушевил болельщиков обеих команд, потому что матч был интересным и держал в напряжении всех до самого последнего. Я считаю, что сегодня футбол удался.

- У вас так шумно в раздевалке. Что в смысле эмоций значит эта победа?

- Вы знаете, команда, безусловно, заслужила большего. Я со своей стороны хочу поблагодарить всех, болельщиков в первую очередь, всех тех, кто работал до меня, слова благодарности Валерию Георгиевичу Карпину, Юрию Павловичу Сёмину, они меня очень поддерживали, они этой победы тоже желали, я это знаю. Мне тоже очень приятно.