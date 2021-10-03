Полоз: «Относительно равная игра, нам чуть больше повезло»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Ростов» (1:2) Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- За счет чего так получилось, особенно в концовке?

- За счет самоотдачи, я думаю, все хотели победить. У нас плохая ситуация, нужно подниматься наверх, здорово, что выиграли.

- В середине второго тайма казалось, что «Локомотив» сейчас дожмет. В итоге вы резко прибавили.

- Не знаю, у них были моменты, и у нас, в принципе. Я считаю, что относительно равная игра, нам чуть больше повезло.