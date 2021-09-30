Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ

Вратарь «Локомотив» Гилерме дисквалифицирован на два матча чемпионата России, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы». Он пропустит игры с «Ростовом» и «Рубином».

Напомним, что Гилерме был удален за грубую игру в матче с «Химками».

В нынешнем сезоне на счету вратаря девять матчей в чемпионате России, в которых он пропустил шесть голов. Ранее сообщалось, что Гилерме нуждается в операции, однако не может её сделать, так как будет вынужден два месяца.

«Локомотив» после девяти туров РПЛ расположился на третьем месте, имея в своём активе 17 очков. В следующем туре команда Николича сыграет дома с «Ростовом».