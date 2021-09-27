Магкеев - о травме крестов: «Всем спасибо, вместе прорвёмся»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев, получивший серьезное повреждение во встрече с «Химками» (0:0), обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

«Такое случается. Всем спасибо, вместе прорвемся», - передает слова футболиста пресс-служба «железнодорожников».

По итогам медицинского обследования у 22-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок.

В сезоне-2021/2022 российской Премьер-лиги Магкеев провел семь матчей и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.

Ранее появилась информация об интересе к Станиславу со стороны «Милана».