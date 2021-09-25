«Локомотив» играет с «Химками» вдесятером после удаления Гилерме

В поединке девятого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде встречается с «Химками». Пока счет в матче не открыт – 0:0.

Стоит отметить, что «железнодорожники» в начале второго тайма остались вдесятером после удаления голкипера Маринато Гилерме. Он был изгнан с поля после прямой красной карточки, которую судья показал игроку после просмотра VAR. Гилерме, выбивая мяч, попал ногой в бедро сопернику за пределами штрафной.

На замену вышел Даниил Худяков, для которого это дебютный матч за первую команду «Локомотива».

Текстовая трансляция встречи доступна на «Евро-Футбол.ру».