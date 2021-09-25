Мирзов: «Если так будем играть, как сегодня, думаю, и очки будут, и победы будут»

Лучший футболист матча «Химки» - «Локомотив» (0:0) Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените результат? Все-таки набрали одно очко или потеряли два?

- Я думаю, что потеряли два очка, потому что вы видели второй тайм, мы там столько моментов не забили. Во втором тайме были моменты, в частности у меня, мы еще сыгрываемся, где-то друг с другом в первый раз. Я вообще в первый раз играю с Адеми и остальными футболистами. Я думаю, нужно время, потому что основным составом мы только первую игры провели вот сегодня. Так что нужно время, чтобы сыграться, притереться, грубо говоря. Я думаю, что если так будем играть, как сегодня, думаю, и очки будут, и победы будут.

- Кроме несыгранности, может быть, еще чего-то «Химкам» не хватает, чтобы лучше моменты реализовывать и набирать больше очков?

- Играли, создавали моменты, но вот только реализация… Где-то вратарь хорошо сыграл, а где-то нам не хватило, в частности, у меня. Потому что это моя первая игра за 3-4 месяца, нужно еще форму набирать. А с формой и очки.

- Как себя чувствовали, когда посреди недели сыграли? Понятно, что ротированный состав был в Кубке, но все же. Вы там выходили на поле и сегодня играли. Сил хватило?

- Второй тайм, честно говоря, там подустал немного, потому что где-то в Уфе искусственное поле сыграло свою роль, потому что не добрали там очки, хотя неплохо играли один тайм. Я и говорю, надо двигаться и работать дальше. Я думаю, что победы и очки будут.