Экс-игрок «Локомотива» Эдер стал игроком саудовского «Аль-Раеда»

Бывший нападающий «Локомотива» Эдер стал игроком «Аль-Раеда», передаёт пресс-служба саудовского клуба. Детали контракта пока неизвестны.

Последним клубом Эдера был именно «Локомотив», с которым у него закончился контракт в июле этого года. В составе «железнодорожников» он выступал с 2018 года. За это время он сыграл 119 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Также он становился чемпионом России и дважды обладателем Кубка России.

Кроме этого, португалец становился чемпионом Европы в составе сборной Португалии в 2016 году. Именно Эдер забил единственный гол в финале, который принес португальцам победу.