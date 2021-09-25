Удаление Гилерме, отменённые голы и дебют 17-летнего вратаря: «Локомотив» опять сыграл по нолям с аутсайдером

В подмосковно-московском противостоянии рубились «Химки» и «Локомотив».

«Локомотив» не совсем ожидаемо потерял в прошлом туре очки в Екатеринбурге, но прямо сенсацией ту ничью не назовёшь. Последнему в таблице «Уралу» не забил даже Смолов. Из-за этого «железнодорожники» отстали от лидирующего «Зенита» на четыре очка, но им не привыкать находиться в роли догоняющих, которые до конца догнать никак не могут. В девятом туре «путейцы» поехали в гости к компаньону «Урала» по зоне вылета – к «Химкам». Те как выиграли во втором туре у «Краснодара», так и не вкушали больше вкус победы в текущем сезоне. И даже в элитном групповом раунде Кубка России «красно-чёрные» не совладали с представителем ФНЛ-2 «Саранском», проиграв ему по пенальти. Интересно, что в «Химках» сейчас есть ряд экс-«железнодорожников»: это и главный тренер Черевченко, и футболисты Глушаков, Идову, Лантратов.

По игре первый тайм выиграл «Локомотив». Но не по счёту. У гостей шансы для взятия чужих ворот были более явными, чем у хозяев. Камано дважды отличился после офсайдов, которые не подвергаются сомнению. Бабкин прикладывался издали с лёта – мяч отправился по диагонали вне правой девятки. Дважды снаряд стукался о стойку ворот: Лантратов перевёл в перекладину выстрел Камано, а Марадишвили сам закрутил круглого в левую штангу. «Красно-чёрные», в свою очередь, серьёзно угрожали владениям Гилерме в двух эпизодах. Пустившийся в свой фирменный дриблинговый забег с левого фланга Мирзов пробил нестрашно для российско-бразильского кипера, а Глушаков после обыгрыша с Магкеевым ударил дважды – первую его попытку заблокировал Дагерстол, вторая же прошла мимо створа.

Третий подряд тайм «Локомотива» завершился нулевой ничьей. В этот раз «путейцы» могли сетовать на какие-то элементы судейства. По ходу первого тайма их сильно возмутила жёлтая карточка Баринову за нарушение в верховой борьбе, плюс они были недовольны отменёнными голами и неназначением каких-то пенальти. Но всё это были ещё цветочки по сравнению с тем, что произошло в начале тайма второго. Дабы выбить мяч, Гилерме выскочил из своей штрафной, размахнулся и конкретно вонзил прямую ногу в бедро Адеми. Чтобы иметь чёткую картину, главный судья Амелин просмотрел видеоповтор и принял, кажется, правильно решение. Гилерме увидел перед собой красную карточку, поспорил с рефери и был вынужден покинуть поле. Экстренной заменой Николич пожертвовал молодым Бабкиным, дебютировавшим именно в старте «путейцев». Вместо него полноценно дебютировал за основную команду «Локомотива» 17-летний вратарь Худяков.

Видео удаления Гилерме: Химки - Локомотив. Удаление Гилерме 2021-09-25T15:17:14+0300

Осознав своё численное большинство и то, что в воротах их соперника появился необстрелянный кипер, «Химки» осмелели и за десять с небольшим минут трижды угодили в перекладину. Путь мячу к каркасу чужой рамки прокладывали Мирзов, Идову и Глушаков. В тех случаях, если оценивать задним числом, помощи Худякова гостям не требовалась, но когда было надо, он включался, отражая плотные удара Идову и Мирзова. «Красно-зелёные», у которых разладилось нападение, запомнились в атаке только безадресным прострелом сквозь вратарскую. К 80-й минуте у Николича добавилось головной боли: на носилках с поля унесли Магкеева, затыкавшего брешь в центре защиты в условиях кадровых проблем. Хорошо для визитёров, что заменить его было кем. Концовка прошла без моментов, но со стремлением обеих команд вырвать-таки победу. Два отменённых гола, удаление, новая травма и всего лишь одно набранное очко – таковы итоги матча для «Локомотива», сыгравшего вторую нулевую ничью подряд. «Химкам» же впору сетовать на злополучную гостевую перекладину.

Кирилл Иванцов