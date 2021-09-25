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Удаление Гилерме, отменённые голы и дебют 17-летнего вратаря: «Локомотив» опять сыграл по нолям с аутсайдером

25 Сентября 2021 • 15:57 Комментировать (5)
Химки
0:0
Локомотив Москва
окончен

В подмосковно-московском противостоянии рубились «Химки» и «Локомотив».

Протокол игры  
Химки 0:0 Локомотив Москва
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Боженов Кирилл Дагерстол Филип Глушаков Денис   90' Идову Брайн Кухарчук Илья   63' (Соколов Артём (   63'   66') Мирзов Резиуан Адеми Кемаль   33'
Запасные: Генералов Егор Садыгов Илья Давидян Давид Набиуллин Эльмир Стойинович Душан Долгов Александр Besard Sabovic Трошечкин Александр Сычёв Виталий Карпов Максим
Гилерме Маринато   53' Сильянов Александр Магкеев Станислав   81' (Анджорин Фаустино (   81') Бабкин Сергей   54' (Худяков Даниил (   54') Тикнизян Наир Керк Гирано   76' (Рыбчинский Дмитрий (   76') Баринов Дмитрий   25' Куликов Даниил Марадишвили Константин Смолов Фёдор   76' (Жемалетдинов Рифат (   76') Камано Франсуа   82' (Лисакович Виталий (   82')
Запасные: Ненахов Максим Савин Андрей Живоглядов Дмитрий Петров Максим Вячеславович Иваньков Михаил Бека Алексис
25 сентября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

«Локомотив» не совсем ожидаемо потерял в прошлом туре очки в Екатеринбурге, но прямо сенсацией ту ничью не назовёшь. Последнему в таблице «Уралу» не забил даже Смолов. Из-за этого «железнодорожники» отстали от лидирующего «Зенита» на четыре очка, но им не привыкать находиться в роли догоняющих, которые до конца догнать никак не могут. В девятом туре «путейцы» поехали в гости к компаньону «Урала» по зоне вылета – к «Химкам». Те как выиграли во втором туре у «Краснодара», так и не вкушали больше вкус победы в текущем сезоне. И даже в элитном групповом раунде Кубка России «красно-чёрные» не совладали с представителем ФНЛ-2 «Саранском», проиграв ему по пенальти. Интересно, что в «Химках» сейчас есть ряд экс-«железнодорожников»: это и главный тренер Черевченко, и футболисты Глушаков, Идову, Лантратов.

По игре первый тайм выиграл «Локомотив». Но не по счёту. У гостей шансы для взятия чужих ворот были более явными, чем у хозяев. Камано дважды отличился после офсайдов, которые не подвергаются сомнению. Бабкин прикладывался издали с лёта – мяч отправился по диагонали вне правой девятки. Дважды снаряд стукался о стойку ворот: Лантратов перевёл в перекладину выстрел Камано, а Марадишвили сам закрутил круглого в левую штангу. «Красно-чёрные», в свою очередь, серьёзно угрожали владениям Гилерме в двух эпизодах. Пустившийся в свой фирменный дриблинговый забег с левого фланга Мирзов пробил нестрашно для российско-бразильского кипера, а Глушаков после обыгрыша с Магкеевым ударил дважды – первую его попытку заблокировал Дагерстол, вторая же прошла мимо створа.

Третий подряд тайм «Локомотива» завершился нулевой ничьей. В этот раз «путейцы» могли сетовать на какие-то элементы судейства. По ходу первого тайма их сильно возмутила жёлтая карточка Баринову за нарушение в верховой борьбе, плюс они были недовольны отменёнными голами и неназначением каких-то пенальти. Но всё это были ещё цветочки по сравнению с тем, что произошло в начале тайма второго. Дабы выбить мяч, Гилерме выскочил из своей штрафной, размахнулся и конкретно вонзил прямую ногу в бедро Адеми. Чтобы иметь чёткую картину, главный судья Амелин просмотрел видеоповтор и принял, кажется, правильно решение. Гилерме увидел перед собой красную карточку, поспорил с рефери и был вынужден покинуть поле. Экстренной заменой Николич пожертвовал молодым Бабкиным, дебютировавшим именно в старте «путейцев». Вместо него полноценно дебютировал за основную команду «Локомотива» 17-летний вратарь Худяков.

Видео удаления Гилерме:

Химки - Локомотив. Удаление Гилерме 2021-09-25T15:17:14+0300

Осознав своё численное большинство и то, что в воротах их соперника появился необстрелянный кипер, «Химки» осмелели и за десять с небольшим минут трижды угодили в перекладину. Путь мячу к каркасу чужой рамки прокладывали Мирзов, Идову и Глушаков. В тех случаях, если оценивать задним числом, помощи Худякова гостям не требовалась, но когда было надо, он включался, отражая плотные удара Идову и Мирзова. «Красно-зелёные», у которых разладилось нападение, запомнились в атаке только безадресным прострелом сквозь вратарскую. К 80-й минуте у Николича добавилось головной боли: на носилках с поля унесли Магкеева, затыкавшего брешь в центре защиты в условиях кадровых проблем. Хорошо для визитёров, что заменить его было кем. Концовка прошла без моментов, но со стремлением обеих команд вырвать-таки победу. Два отменённых гола, удаление, новая травма и всего лишь одно набранное очко – таковы итоги матча для «Локомотива», сыгравшего вторую нулевую ничью подряд. «Химкам» же впору сетовать на злополучную гостевую перекладину.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ингерман
25 Сентября 2021 в 17:09
ай нормуль резалт.. )))
Роман Мамедов
25 Сентября 2021 в 16:27
адм ресурс
Дарт Уилфред
25 Сентября 2021 в 16:15
Судья сделал все, чтобы Локомотив потерял очки. Пенальти на Смолове был. Адеми, должен был получать первую ЖК за наступ.
ирвин-schalke
25 Сентября 2021 в 16:06
Готов лично купить билет Москва - Белград !
Дарт Уилфред
25 Сентября 2021 в 16:14
если ты думаешь, что смена главного тренера сразу изменит игру, и мы начнем играть по-другому, то ошибаешься.
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окончен Химки 0:0 Локомотив Москва
Идет 81 минута Зенит 2:1 Крылья Советов
25.09  19:00 Спартак Москва ... Уфа 1.45 4.85 7
26.09  14:00 Динамо Москва ... Рубин 1.95 3.4 4.3
26.09  16:30 Ростов ... Ахмат 2.35 3.2 3.3
26.09  19:00 Краснодар ... Сочи 2.2 3.4 3.45
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