Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Химками» и «железнодорожниками».

«Всегда против таких команд, как «Химки», играть тяжело. Тем более, наставник подмосковного клуба - бывший «железнодорожник», бывший тренер «Локомотива». Этот матч для него принципиальный. Игорь Черевченко очень хорошо знает игроков «Локомотива» и стиль игры. Думаю, он сумеет найти какие-то слова для своих подопечных перед этим принципиальным противостоянием.

«Локомотив» - в любом случае фаворит. С начала сезона они не проиграли ни одного матча, если не брать в счёт игру против «Зенита» за Суперкубок. «Железнодорожники» - явный фаворит в предстоящей встрече, у них нет спадов. Случаются такие матчи, как с «Уралом», когда бывает мало моментов. Но сейчас будет другой матч. «Локомотиву» хочется быть в лидерах и не упускать позиции в борьбе за золотые медали. Играть они будут только на победу. «Химки» обычно очень неуступчивы в играх с московскими клубами и готовы дать бой.

Не думаю, что «Локо» воспримет эту встречу, как тренировку перед матчем с «Лацио». Они, может быть, после матча с «Марселем» были эмоционально опустошены, поэтому с «Уралом» была такая игра. Теперь они будут более мотивированы и должны понимать, что в чемпионате нет проходных матчей, где легко можно взять три очка», - сказал Сенников.