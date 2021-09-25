Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Химок» с «железнодорожниками».

«Я бы разделил игру на два тайма. Первый тайм в исполнении «Локо» был хорошим. Были моменты у команды, играли они очень активно. Марадишвили попал в штангу. Я думал, что «железнодорожники» продолжат тенденцию во втором тайме и додавят соперников. Но удаление повлияло на ход матча - изменилось все.

Во втором тайме «Химки» подали много угловых и сделали много ударов. Я бы не сказал, что «Локо» выглядел невзрачно. В первом тайме смотрелись хорошо, а во втором все происходило из-за удаления. Не думаю, что Черевченко перестраивал игру в перерыве. Думаю, он указал, что когда «Локомотив» убегает вперёд, у них остаются зоны. В принципе, удаление - это даже не позиционная ошибка, а индивидуальная. Если бы Гилерме выбил мяч в аут одним касанием, то вопросов бы не было. Но он захотел сохранить мяч для команды, а действие повлияло на игру в худшую сторону», - сказал Сенников.