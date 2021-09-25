Магкеев травмировался в матче с «Химками»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев получил повреждение в поединке девятого тура чемпионата России против «Химок». Футболист травмировался в концовке встречи, неудачно приземлившись после верхового единоборства. Игрок покинул поле на носилках. В ближайшее время Магкеев пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления.

Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги защитник сыграл семь поединков и получил желтую карточку.

Ранее появилась информация, что Магкеев попал в сферу интересов «Милана».