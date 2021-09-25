​Магкеев мог порвать «кресты»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев из-за полученной в игре с «Химками» травмы может пропустить долгий отрезок времени. По данным «Спорт-Экспресса», 22-летний футболист покинул стадион на машине скорой помощи. У Магкеева имеется подозрение на разрыв крестообразной связки.

Станислав Магкеев в этом сезоне провёл за «Локомотив» восемь матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями защитник не отмечался.

Напомним, что субботний матч чемпионата России между «Химками» и «Локомотивом» завершился нулевой ничьей.

В четверг, 30 сентября, «Локомотив» будет проводить гостевой матч чемпионата Италии против «Лацио».