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​Магкеев мог порвать «кресты»

25 Сентября 2021 • 18:32 Комментировать
Химки
0:0
Локомотив Москва
окончен

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев из-за полученной в игре с «Химками» травмы может пропустить долгий отрезок времени. По данным «Спорт-Экспресса», 22-летний футболист покинул стадион на машине скорой помощи. У Магкеева имеется подозрение на разрыв крестообразной связки.

Станислав Магкеев в этом сезоне провёл за «Локомотив» восемь матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями защитник не отмечался.

Напомним, что субботний матч чемпионата России между «Химками» и «Локомотивом» завершился нулевой ничьей.

В четверг, 30 сентября, «Локомотив» будет проводить гостевой матч чемпионата Италии против «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
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