Николич: «Мы закончили игру без центральных защитников, Баринов был самым старым игроком на поле в 26 лет»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Химками» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мне кажется, после этой красной карточки была одна команда на поле. Все было под нашим контролем, было видно преимущество, была видна инициатива, был виден прессинг, желание забить гол. Там отменили два гола, еще были моменты у нас. Лантратов справился пару раз отлично с нашими ударами. Это нормально, когда остаешься в меньшинстве, это совсем другая игра. Просто тогда был совсем другой план. Но ребята хотели идти вперед, биться за каждую часть поля. А так красная карточка Гилерме… Магкеев упал, надеюсь, у него все будет хорошо, ему всего лучшего. Но кажется, там будет сложно, на скользком поле колено, кажется, он серьезно травмирован. Мы закончили игру без центральных защитников, Баринов был самым старым игроком на поле в 26 лет. Много игроков по 19-20 лет.