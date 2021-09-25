Бубнов сделал прогноз на матч «Химки» - «Локомотив»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартак», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Химками» и «Локомотивом» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 1:2. Подмосковный клуб много пропускает. «Локомотив» реабилитироваться и взять три очка», - приводит слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в субботу, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

После восьми туров чемпионата России хозяева занимают 15 место в таблице, а гости располагаются на второй строчке.