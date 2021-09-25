Керк и Камано - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Химками»

Девятый тур российской Премьер-лиги стартует поединком между подмосковными «Химками» и столичным «Локомотивом». Тренерские штабы соперников определились со стартовыми составами на игру.

С первых минут в составе подмосковного коллектива выйдут следующие футболисты: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.

Наставник «железнодорожников» Марко Николич отдал предпочтение таким игрокам: Гилерме, Сильянов, Бабкин, Баринов, Куликов, Магкеев, Тикнизян, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.

Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. Читать подробную текстовую трансляцию можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим поединком «Локомотив» занимает второе место, а «Химки» идут предпоследними.