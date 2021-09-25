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Премьер-лига

​«Локомотив» раскрыл неутешительный диагноз Магкеева

25 Сентября 2021 • 23:52 Комментировать
Химки
0:0
Локомотив Москва
окончен

В субботу «Локомотив» сыграл вничью в гостях у «Химок» (0:0) в поединке девятого тура чемпионата России. По ходу игры травму получил защитник московской команды Станислав Магкеев. Пресс-служба «железнодорожников» раскрыла неутешительный диагноз – у 22-летнего футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. Магкееву предстоит перенести операцию.

Всего за первую команду «Локомотива» Станислав Магкеев провёл 51 матч. Результативными действиями защитник не отмечался.

На текущий момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
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