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Россия. Премьер-лига

Владимир Федотов: «Секундная потеря концентрации в поединке с «Партизаном» нам стоила прохода дальше»

16 Августа 2021 • 22:21 Комментировать
Сочи
3:0
Химки
окончен
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Яркая победа, наверное, встряхнула эмоционально, придала какую-то уверенность после того, как была неудачная история в Белграде?

- Я бы не сказал, что настолько неудачная. Наоборот, она была положительная, позитивная, мы не проиграли, скажем так. Только там секундная потеря концентрации в поединке с «Партизаном» нам стоила прохода дальше. Это опыт и грандиозный опыт, поэтому то, что я думаю, мало кто нас сегодня видел по той причине, что не хватит эмоций и сил, но я благодарен ребятам, они показали все аспекты игры с первой и до последней секунды, контролировали ход поединка и одержали хорошую уверенную и заслуженную победу. Здесь мне нечего добавить.

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Владимир Федотов Сочи
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