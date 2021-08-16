Владимир Федотов: «Секундная потеря концентрации в поединке с «Партизаном» нам стоила прохода дальше»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Яркая победа, наверное, встряхнула эмоционально, придала какую-то уверенность после того, как была неудачная история в Белграде?

- Я бы не сказал, что настолько неудачная. Наоборот, она была положительная, позитивная, мы не проиграли, скажем так. Только там секундная потеря концентрации в поединке с «Партизаном» нам стоила прохода дальше. Это опыт и грандиозный опыт, поэтому то, что я думаю, мало кто нас сегодня видел по той причине, что не хватит эмоций и сил, но я благодарен ребятам, они показали все аспекты игры с первой и до последней секунды, контролировали ход поединка и одержали хорошую уверенную и заслуженную победу. Здесь мне нечего добавить.