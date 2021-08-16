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Россия. Премьер-лига

Черевченко: «На поле была одна команда, это «Сочи»

16 Августа 2021 • 21:15 Комментировать (1)
Сочи
3:0
Химки
окончен
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:3).

- Я коротко скажу, потому что на поле была одна команда, это «Сочи».

- Что у «Химок» не получилось в этой встрече?

- Вообще всё.

-  Почему раньше не выпустили новичка Адеми? Как вообще оцените его готовность?

- Готовность еще рано оценивать, потому что он всего три тренировки с командой провел. Это первое. Второе: мы с ним разговаривали, он сам чувствует свой организм и сказал, что еще не готов.

- Почему решили отказаться от услуг Аршака Коряна и отдать его в аренду?

- Это наше общее решение.

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Химки Игорь Черевченко
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Августа 2021 в 21:25
Любопытная команда Сочи )) я думал это такая запасная команда Зенита , а они себе по тихоньку лущат , жаль проскочили мимо кубков , опыта не хватило , но потенциал есть
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окончен Сочи 3:0 Химки
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