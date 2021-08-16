Черевченко: «На поле была одна команда, это «Сочи»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:3).

- Я коротко скажу, потому что на поле была одна команда, это «Сочи».

- Что у «Химок» не получилось в этой встрече?

- Вообще всё.

- Почему раньше не выпустили новичка Адеми? Как вообще оцените его готовность?

- Готовность еще рано оценивать, потому что он всего три тренировки с командой провел. Это первое. Второе: мы с ним разговаривали, он сам чувствует свой организм и сказал, что еще не готов.

- Почему решили отказаться от услуг Аршака Коряна и отдать его в аренду?

- Это наше общее решение.