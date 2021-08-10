Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 127 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Деменко: «Сочи» будет бороться за еврокубковую зону» эксклюзив

10 Августа 2021 • 13:45 Комментировать
Сочи
2:0
Урал
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу футбольного клуба «Сочи» над «Уралом» (2:0).

«Игра была очень тяжелая для «Сочи». Поле было достаточно вязкое, наверное, дождь прошёл, футболисты к 60-й минуте примерно уже тяжело бежали. Игра была обоюдоострая, но «Сочи» выглядел лучше, более спокойно, все-таки они играли дома. Их победа заслуженная, то есть, они выиграли по игре.

В их очных противостояниях были и победы «Урала», были и ничьи, но последний год «Сочи» удачно играет с «Уралом». Все равно у уральцев команда боевая, они бьются до последнего, но в этом матче «Сочи» переломил исход встречи. Попов забил ранний гол, что стало неожиданностью, а потом уже был реализованный пенальти Нобоа, и команда довела игру до победы.

В этом сезоне «Сочи» будет намного сложнее. Но мы видим, что у многих команд есть проблемы. Проблемы и в «Спартаке», и в ЦСКА, где собраны хорошие игроки, но команды терпят поражения. «Сочи» будет точно стараться не опуститься ниже того места в таблице, где они сейчас. Еще много игр впереди. Думаю, «Сочи» будет бороться за еврокубковую зону. Но пока говорить, на что команда может претендовать, еще очень рано. Пока есть три клуба, которые не потеряли очки, это «Зенит», «Рубин» и «Динамо», а что будет дальше неизвестно. Еще и «Спартак» поднимется, и ЦСКА, будет интересный чемпионат. Есть команды, которые удивляют, то же «Динамо». Команда молодая, но есть игроки, за которыми интересно наблюдать. «Рубин» и «Динамо» - команды, которые не занимали призовых мест в последнее время, но в этом году будут нацеливаться. Конечно, еще не снимаем со счетов «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Чемпионат будет интересным», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Максим Деменко Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
15:34 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ проголосовали за перенос шестого тура
15:32 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил шансы Захаряна на переход в топ-клуб
15:19 · Россия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры с «Рубином» по Кварацхелии слухи
14:50 · Россия. Премьер-лига
Матвеев покидает пост рулевого «Урала» официально
14:22 · Россия. Премьер-лига
Палкин может стать спортивным директором «Спартака» 2
13:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Сочи» будет бороться за еврокубковую зону» эксклюзив
12:52 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА рассказал о травме Заболотного
11:59 · Россия. Премьер-лига
Рудаков вернулся в «Ростов» из аренды в «Роторе» официально
11:52 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Фомин может дорасти до основного игрока сборной России»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Кержаков выставил на продажу дом за 150 млн рублей фото
09:27 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Без РЖД «Локомотив» максимум ждёт проживание в подвале РПЛ, минимум - в ФНЛ»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Дзюбу нельзя выпускать с такой игрой» 2
00:55 · Россия. Премьер-лига
Украинский журналист Цыганык: «Белорусская власть требовала депортировать Шкурина из России»
09 Августа
22:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Хотел выразить огромную благодарность футболистам «Сочи» за поддержку Миладиновича»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Надеюсь, что руководство понимает, что 14-15 человек в обойме на игру РПЛ - это не совсем правильно»
Все новости
Рекомендуем
 