Бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу футбольного клуба «Сочи» над «Уралом» (2:0).

«Игра была очень тяжелая для «Сочи». Поле было достаточно вязкое, наверное, дождь прошёл, футболисты к 60-й минуте примерно уже тяжело бежали. Игра была обоюдоострая, но «Сочи» выглядел лучше, более спокойно, все-таки они играли дома. Их победа заслуженная, то есть, они выиграли по игре.

В их очных противостояниях были и победы «Урала», были и ничьи, но последний год «Сочи» удачно играет с «Уралом». Все равно у уральцев команда боевая, они бьются до последнего, но в этом матче «Сочи» переломил исход встречи. Попов забил ранний гол, что стало неожиданностью, а потом уже был реализованный пенальти Нобоа, и команда довела игру до победы.

В этом сезоне «Сочи» будет намного сложнее. Но мы видим, что у многих команд есть проблемы. Проблемы и в «Спартаке», и в ЦСКА, где собраны хорошие игроки, но команды терпят поражения. «Сочи» будет точно стараться не опуститься ниже того места в таблице, где они сейчас. Еще много игр впереди. Думаю, «Сочи» будет бороться за еврокубковую зону. Но пока говорить, на что команда может претендовать, еще очень рано. Пока есть три клуба, которые не потеряли очки, это «Зенит», «Рубин» и «Динамо», а что будет дальше неизвестно. Еще и «Спартак» поднимется, и ЦСКА, будет интересный чемпионат. Есть команды, которые удивляют, то же «Динамо». Команда молодая, но есть игроки, за которыми интересно наблюдать. «Рубин» и «Динамо» - команды, которые не занимали призовых мест в последнее время, но в этом году будут нацеливаться. Конечно, еще не снимаем со счетов «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Чемпионат будет интересным», - сказал Деменко.