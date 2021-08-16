Ивелин Попов: «На самом деле счёт обманчивый. Не скажу, что 3:0 по игре»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Химки» (3:0) Ивелин Попов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я не скажу что легко. Работала вся команда. На самом деле, мне отдавали очень хорошие передачи. После паса Бурмистрова мне стало намного легче реализовать хорошую передачу.

- Три гола, сухая победа, яркая игра после тяжелого матча в Белграде. Это как отдушина?

- На самом деле счет чуть обманчивый. Не скажу, что 3:0 по игре. «Химки» приехали биться, играли, атаковали, в целом неплохая команда. Хорошо, что наша реализация сегодня была на хорошем уровне.

- Как оцениваете свое здоровье? Можно ли рассчитывать вас увидеть в числе лучших бомбардиров?

- Сегодня порадовался за эту награду, победу и забитые голы, но с завтрашнего дня думаем о «Крыльях». Цель на далекое будущее не ставлю, иду от игры к игре.