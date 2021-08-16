Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 186 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Ивелин Попов: «На самом деле счёт обманчивый. Не скажу, что 3:0 по игре»

16 Августа 2021 • 22:17 Комментировать
Сочи
3:0
Химки
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Лучший футболист матча «Сочи» - «Химки» (3:0) Ивелин Попов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я не скажу что легко. Работала вся команда. На самом деле, мне отдавали очень хорошие передачи. После паса Бурмистрова мне стало намного легче реализовать хорошую передачу.

- Три гола, сухая победа, яркая игра после тяжелого матча в Белграде. Это как отдушина?

- На самом деле счет чуть обманчивый. Не скажу, что 3:0 по игре. «Химки» приехали биться, играли, атаковали, в целом неплохая команда. Хорошо, что наша реализация сегодня была на хорошем уровне.

- Как оцениваете свое здоровье? Можно ли рассчитывать вас увидеть в числе лучших бомбардиров?

- Сегодня порадовался за эту награду, победу и забитые голы, но с завтрашнего дня думаем о «Крыльях». Цель на далекое будущее не ставлю, иду от игры к игре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ивелин Попов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Сочи 3:0 Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Августа
23:17 · Россия. Премьер-лига
«Торино» проявляет интерес к Жиго эксклюзив
22:23 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Закономерная победа «Сочи», хорошо еще, что со счетом 0:3 всё закончилось»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Секундная потеря концентрации в поединке с «Партизаном» нам стоила прохода дальше»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Ивелин Попов: «На самом деле счёт обманчивый. Не скажу, что 3:0 по игре»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Ляич не перейдёт в «Спартак» из-за девушки 1
21:41 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» громили «Химки» - видео видео
21:34 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов объяснил отсутствие Нобоа и Терехова
21:32 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Прекрасно понимаю, насколько было нелегко игрокам черпать энергию и эмоции»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «На поле была одна команда, это «Сочи» 1
20:54 · Россия. Премьер-лига
«Болгарский перчик» зажигает на море: «Сочи» громит «Химки» и взбирается на третье место
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Байер» объявил о подписании защитника, которым интересовался «Локомотив» официально
20:20 · Россия. Премьер-лига
«Ак Барс Арена» попытается отсудить у «Рубина» 30 миллионов рублей
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Названа причина отсутствия Помазуна в матче со «Спартаком»
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Агент де Вильены сделал заявление о скандале вокруг футболиста «Краснодара»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Просто скажу, что «Сочи» не повезло с «Партизаном»
Все новости
Рекомендуем
 