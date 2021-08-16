Черевченко: «Закономерная победа «Сочи», хорошо еще, что со счетом 0:3 всё закончилось»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Сочи» играл с первых минут и до 90-й минуты спокойно, поэтому закономерная победа «Сочи», хорошо еще, что со счетом 0:3 всё закончилось.

- Насколько велика разница в готовности команд?..

- … В сегодняшней игре велика разница. Такое ощущение, что это мы сыграли 8-9 игр, а не «Сочи».

- Тем не менее, какие-то позитивные сторону у «Химок» сегодня можно отметить?

- Позитивные? То, что домой возвращаемся.