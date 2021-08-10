«Химки» заполучили швейцарского форварда

Подмосковные «Химки» усилили линию нападению, приобретя форварда «Фенербахче» Кемаля Адеми. Швейцарскому игроку 25 лет, он успел поиграть в «Санкт-Галлене», «Хоффенхайме», «Ксамаксе» и «Базеле».

В первом интервью клубному сайту «Химок» Адеми отметил, что о России знает только то, что здесь бывает очень холодно. Что касается новой команды, швейцарец уверен, что «в «Химках» собралась отличная молодая команда с талантливыми футболистами».

Подмосковные игроки набрали четыре очка в трех турах и занимают седьмое место. В ближайшем матче команда из Химок отправится на выезд к «Сочи». Игра запланирована на 16 августа.