Черевченко: «Просто скажу, что «Сочи» не повезло с «Партизаном»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Негусто у «Химок» с победами над «Сочи». Есть ли рецепт как это сделать сегодня?

- Как? Игра покажет, мы с ребятами разговаривали, готовились к этой игре. Только на футбольном поле будет ясно, кто победит.

- Насколько внимательно следили за матчем «Сочи» с «Партизаном»?

- Смотрели мы и не только с «Партизаном», но и с «Уралом», и до «Партизана». Так что есть какие-то выводы по команде, сбалансированная во всех линиях, хороший тренер.

- Как-то хочется на волне того негатива, который, возможно, посыпался на команду, участвовавшей в европейских матчах, «Химкам» заявить о себе с положительной стороны и победить в гостях?

- Особенного негатива я не заметил на команду, футбольный клуб «Сочи», так как они здорово играли с «Партизаном». Я просто скажу, что «Сочи» не повезло, когда в дополнительное время игрок мог решить исход матча.

- Как сегодня должно повезти «Химкам», чтобы наконец победить «Сочи»?

- Что значит везение или невезение? Футбольное поле рассудит две команды, оно для всех одинаковое, а мяч круглый.