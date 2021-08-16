Владимир Федотов объяснил отсутствие Нобоа и Терехова

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:0) оценил игру своих подопечных.

- Почему в перерыве заменили Барсова? Достаточно ли хорошо он выполнял задания на игру?

- Получилось, что минут за 10 до конца первого тайма он почувствовал спазмы, где-то, видимо, был удар в поясничный отдел, и мышцы бедра начали давать сбой. Поэтому мы приняли решение, чтобы и слот не терять по заменам, заменить. Почувствовали, что Ивелин может справиться с этой ролью ложного нападающего. И он два раза оказался в нужном месте и провел очень хорошую качественную работу.

- Почему Терехов и Нобоа остались на скамейке запасных?

- Нобоа с микроповреждением. В силу возраста в два раза в неделю сложно. Надо понимать, что требуется больше времени на восстановление, поэтому остался сегодня вне заявки. Сергей Терехов - ротавирусная инфекция. Вот так много всего, много народа. Сергея потеряли, очень важного для нас игрока, буквально накануне матча.

- Главный информационный повод сегодняшнего дня - список сборной России. То, что там Сергей Терехов. Что об этом можете сказать?

- Это расширенный список или нет, мы пока об этом не знаем, но что Сергей своим отношением к делу, к игре, мастерством показывает, что имеет шанс, которым должен воспользоваться и показать себя во всей красе.