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Россия. Премьер-лига

Нобоа: «Сочи» должен побеждать «Химки»

16 Августа 2021 • 11:31 Комментировать
Сочи
...
Химки
Через 6 ч. 10 мин.
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался по поводу предстоящего матча с «Химками» в рамках четвертого тура РПЛ.

Нобоа заявил, что футболисты «Сочи» могут столкнуться с трудностями из-за плотного графика. Кроме этого, у некоторых игроков есть повреждения и они не смогут помочь команде. 

По его словам, «Сочи» в этом матче устроит только победа. Он добавил, что команда играет дома и должна побеждать, несмотря на усталость, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что после трёх стартовых туров «Сочи» расположились на седьмом месте, имея в своём активе шесть очков. «Химки» набрали четыре очка и находятся на 12-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Кристиан Нобоа Сочи
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