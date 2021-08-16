Нобоа: «Сочи» должен побеждать «Химки»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался по поводу предстоящего матча с «Химками» в рамках четвертого тура РПЛ.

Нобоа заявил, что футболисты «Сочи» могут столкнуться с трудностями из-за плотного графика. Кроме этого, у некоторых игроков есть повреждения и они не смогут помочь команде.

По его словам, «Сочи» в этом матче устроит только победа. Он добавил, что команда играет дома и должна побеждать, несмотря на усталость, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что после трёх стартовых туров «Сочи» расположились на седьмом месте, имея в своём активе шесть очков. «Химки» набрали четыре очка и находятся на 12-м месте.