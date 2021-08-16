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Россия. Премьер-лига

«Болгарский перчик» зажигает на море: «Сочи» громит «Химки» и взбирается на третье место

16 Августа 2021 • 20:54 Комментировать
Сочи
3:0
Химки
окончен
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Четвёртый тур РПЛ завершался в понедельник матчем на «Фиште».

Протокол игры  
Сочи 3:0 Химки
(1:0) Барсов Максим 17'    
(2:0) Попов Ивелин 54'    
(3:0) Попов Ивелин 75'    
Джанаев Сослан Прохин Данила   79' (Маммана Эмануэль (   79') Юрганов Игорь Барац Матео Маргасов Тимофей Ангбан Викторьен   76' (Жоаозиньо Рамос (   76') Цаллагов Ибрагим Заика Кирилл Попов Ивелин   79' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (   79') Юсупов Артур   86' (Павлов Даниил (   86') Барсов Максим   46' (Бурмистров Никита (   46')
Запасные: Терехов Сергей Колмаков Максим Родригао Заболотный Николай Адамов Денис Нобоа Кристиан
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Идову Брайн Дагерстол Филип   85' (Камышев Илья (   85') Глушаков Денис   83' (Адеми Кемаль (   83') Набиуллин Эльмир Трошечкин Александр   46' (Besard Sabovic (   46'   79') Кухарчук Илья   46' (Соколов Артём (   46') Себаи Сенин   90' (Садыгов Илья (   90')
Запасные: Генералов Егор Давидян Давид Стойинович Душан Сычёв Виталий Алиев Камран
16 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).

«Сочи» после вылета из Лиги конференций возвращается в чисто российское футбольное пространство. Первая в их истории еврокубковая кампания сложилась для «барсов» не очень, зато теперь они могут снова застолбить за собой место в какой-нибудь европейской Лиге через внутренний чемпионат. Плотный график не прошёл для черноморцев бесследно. В частности, возникли проблемы со здоровьем у Дуганджича. Ну а отдохнуть после тяжёлого выезда в Белград Владимир Федотов дал Нобоа, Родригао и Терехову, оставив их в запасе.

Прошлый сезон в исполнении «Химок» выдался очень противоречивым, поэтому сейчас строить в отношении них турнирные прогнозы рискованно. Кто его знает, чего ждать от команды, которая из главного кандидата на вылет за несколько туров в 2020 году превратилась в одного из претендентов на еврокубки? Текущий сезон «красно-чёрные» начали средне. Игорь Черевченко далеко не всегда доволен игроками своей команды, и это обоснованно. Его подопечные обычно не очень хорошо проводят первые таймы. Так было и в Сочи.

Хозяева, по большому счёту, сразу завладели инициативой. И спокойно открыли счёт на семнадцатой минуте. Заика отдал пас к левой линии штрафной Ивелину Попову, который прострелил на ближнюю штангу, откуда любимец сочинской публики Барсов элегантно подрезал снаряд в дальний угол (1:0). «Химки» не до конца выучили полученный урок. Через несколько минут уже сам Заика простреливал с левой стороны, и в подкате ситуацию для гостей спас Данилкин, выбивший мяч на угловой.

У визитёров не клеилась атакующая игра, и первый тайм они проиграли справедливо. Сочинцам же не нужно было форсировать события, и они не имели каких-то заметных проблем. В общем, черноморцам игралось легче по сравнению с матчами против колючего «Партизана».

У химчан в перерыве произошёл определённый разговор с Черевченко, в этом нет сомнений. На второй тайм «красно-чёрные» вышли с желанием отыграться и создали пару каких-то полумоментов, но их планы были нарушены «барсами». На 54-й минуте Прохин в своём стиле исполнил длинный пас низом, а Бурмистров катнул влево – получивший владение Попов не дал подобраться к себе Данилкину и послал мяч в левый угол (2:0).

Территория во втором тайме осталась за гостями, но это был явно не их день. Комбинации им особо не давались, Себаи не переиграл Джанаева в ближнем углу, а два дальних удара Глушакова за несколько секунд были заблокированы. Это был день «Сочи», а персонально – день Ивелина Попова. «Болгарский перчик» набирает обороты после долгого отсутствия из-за травм. На 75-й минуте он и Бурмистров сделали третий гол примерно таким же образом, как и второй.

В концовке всё было понятно. Таким «Химкам» отыграться с крупного счёта было не под силу. «Сочи» уверенно переключается на чемпионат России, одерживает в РПЛ третью победу подряд и взбирается на третье место, смещая оттуда «Динамо» благодаря лучшей разнице мячей.

Кирилл Иванцов

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Химки Чемпионат России Сочи РПЛ
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