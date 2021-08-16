Федотов: «Мы уже переключились с еврокубков»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня хорошее настроение перед матчем. Все-таки хочется уже всё забыть, переключиться на чемпионат России и что в Европу вояж был не просто так?

- Конечно, хороший опыт, это 100%, и, как говорится, верность наших мыслей в том плане, что мы хотели, стремились и были очень близки, отдали очень много сил, приложили все для победы. Немного не сложилось с пенальти, 50/50, здесь нам немножко не фартануло. Правильно, некогда грустить, мы уже переключились, и нас ждет очень непростой поединок сегодня.