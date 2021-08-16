Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 217 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Федотов: «Мы уже переключились с еврокубков»

16 Августа 2021 • 18:57 Комментировать
Сочи
1:0
Химки
1-й тайм
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня хорошее настроение перед матчем. Все-таки хочется уже всё забыть, переключиться на чемпионат России и что в Европу вояж был не просто так?

- Конечно, хороший опыт, это 100%, и, как говорится, верность наших мыслей в том плане, что мы хотели, стремились и были очень близки, отдали очень много сил, приложили все для победы. Немного не сложилось с пенальти, 50/50, здесь нам немножко не фартануло. Правильно, некогда грустить, мы уже переключились, и нас ждет очень непростой поединок сегодня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 32 минута Сочи 1:0 Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Августа
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Агент де Вильены сделал заявление о скандале вокруг футболиста «Краснодара»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Просто скажу, что «Сочи» не повезло с «Партизаном»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Мы уже переключились с еврокубков»
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:35 · Россия. Премьер-лига
Кабелла: «Уверен, что Кордоба забьет много голов за «Краснодар»
13:06 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, играл ли Смолов с травмой против «Зенита»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Зенита» Шкртел продолжит карьеру в Словакии официально
11:46 · Россия. Премьер-лига
Клуб АПЛ заинтересовался защитником «Локомотива»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Сочи» должен побеждать «Химки» 1
10:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса подтвердил переговоры с «Сельтой»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство» 1
10:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Рейнджерс» 1
09:50 · Россия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги интересуется защитником ЦСКА
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Сочи» - «Химки»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Зениту» надо было «Локомотив» добивать
Все новости
Рекомендуем
 