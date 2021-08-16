Бубнов дал прогноз на матч «Сочи» - «Химки»

Экс-защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от заключительного матча четвертого тура Премьер-лиги «Сочи» - «Химки». Его слова передает Sportbox.

«Прогноз: 2:1. У южан в строю все лидеры, они на подъеме и дома постараются сгладить досаду от вылета из Лиги конференций», - считает эксперт.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» сегодня, 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

После трех туров сочинский коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда из Подмосковья располагается на 12 строчке.