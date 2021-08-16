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Россия. Премьер-лига

Владимир Федотов: «Прекрасно понимаю, насколько было нелегко игрокам черпать энергию и эмоции»

16 Августа 2021 • 21:32 Комментировать
Сочи
3:0
Химки
окончен
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:0).

- Насколько был важен этот матч после игры в Белграде?

- Конечно, важен. Мы об этом говорили в том плане, что как гимнаст, готовишься к Олимпийским играм, они раз в четыре года, там упал предмет, и ты остался без золотых медалей. У нас немного в этом отношении проще, скажем, не то, что неудача, непрохождение в следующий этап, хотя мы не проиграли, это пенальти, здесь немного нам не повезло, но команда при этом достойно смотрелась. Мы об этом тоже говорили. Поэтому реабилитация, три дня, четвертый, и есть уже шанс себя проявить, чтобы все забыли об этом поражении. Поэтому я благодарен ребятам, прекрасно понимаю, насколько было нелегко просто черпать эти энергию и эмоции, но восстановились и сегодня показали очень хороший современный очень добротный футбол. Думаю, что заслуженная победа, которую мы посвящаем нашим преданным болельщикам. Хотелось, чтобы их на трибунах было как можно больше.

- Какой был план на игру, чего вы опасались у команды «Химки»?

- Всегда мы с ними встречались, и в прошлом году домашняя ничья, когда они вроде в роли дебютантов были, и в заключительном туре. Крепкий орешек с отличными футболистами, которые играют очень плотно, жестко. Есть группа очень приличных мастеров во главе с Денисом Глушаковым, поэтому мы так и готовили этот план, что нам нужно быть очень бдительными. Команда хорошо контратакует и несколько раз они показывали то, на что способны.

- С «Химками» играли совсем недавно на предсезонном турнире. Насколько сегодняшняя команда гостей похожа на ту, которую вы видели месяц назад?

- Игры на сборах, где разная степень подготовки команд, сложно делать этот анализ абсолютно. Сегодня была такая тренировка, у нас была другая тренировка. Турнир - это другая ответственность и другая подготовка к этим играм. Даже не берусь оценивать. Кого-то не было, кто-то был не в форме. Мы готовились к тем «Химкам», которые видели в предыдущих матчах.

- Смогли ли «Химки» чем-то удивить? Какой момент в матче был переломным?

- Переломный? Нужно было, прежде всего, переломить себя и выйти максимально настроенными. Еще раз скажу, что  ребятам это удалось, то, что мы видели в игре «Химок», использовать эти моменты. И использовали те моменты, с которых забили голы, так что сегодня  все сработало. Дай бог. Ребята понимают, на чем мы строим игру и как использовать эти слабости в обороне соперника?

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Владимир Федотов Сочи
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