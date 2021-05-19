У Жиру опровергают интерес со стороны «Спартака»

Агент Майкл Мануэлло опроверг информацию Europa 1 о предложении «Спартака» по переходу форварда «Челси» Оливье Жиру.

«Никто из «Спартака» с нами не контактировал. Также я отрицаю любую информацию об интересе из России», - заявил Мануэлло Sport24.

Жиру 34-года, в конце сезона он станет свободным агентом. Француз играет в «Челси» с января 2018 года, «синие» заплатили «Арсеналу» 17 млн евро. В текущем сезоне Оливье Жиру выходит на поле в 31 матче и стал автором 11 голов при отсутствии результативных передач.

Несмотря на интерес со стороны многих европейских клубов, сам Жиру хотел бы остаться в «Челси».