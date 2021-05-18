Защитник «Вольфсбурга» Максанс может перебраться в «Челси»

Максанс Лакруа из «Вольфсбурга» стал одной из главных летних целей лондонского «Челси» - такими данными располагает Sky Germany. Наставник «синих» Томас Тухель хотел бы подписать нового защитника, и, помимо звезды «Реала» Рафаэля Варана, в сфере интересов клуба оказался Лакруа.

Француз связан контрактными обязательствами с «Вольфсбургом» до конца июня 2024 года, однако журналисты из Германии сообщают, что Лакруа отказался от пролонгации контракта.

Интересно, что «волки» желают сохранить ведущего защитника хотя бы на один сезон, однако «Челси» готов предложить порядка 30 миллионов евро.