«Челси» предложит новый контракт Силве

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31 Мая 2021, 20:20,
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36-летний центральный защитник Тьяго Силва останется в «Челси», невзирая на истекающий в конце июня контракт. Sky Sport считает, что руководство «синих» убеждено в целесообразности продления сотрудничества с экс-игроком «ПСЖ» и «Милана».
Напомним, что в прошлом сезоне Силва принял участие в 23 матчах АПЛ и забил два гола. Бразильский защитник присоединился к представителю Англии на правах свободного агента в конце августа 2020 года, его прежним местом работы был французский «ПСЖ».
Тьяго Силва стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси» в конце мая, сыграв в 8 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его услуги на рынке труда в 3,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Тьяго Силва