Хаверц – об адаптации к АПЛ: «Было очень сложно»

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал об адаптации к английской Премьер-лиге.

«Честно говоря, было очень сложно. Это серьезные перемены. Приходится играть каждые три дня, думаю, что в Англии чемпионат гораздо более напряжённый, чем в Германии. Мне очень помогло, что рядом со мной всегда был Вернер, мы постоянно можем общаться друг с другом. Да, мы оба находились в сложной ситуации, но я думаю, что за последние несколько месяцев стали играть гораздо лучше. Конечно, я понимал, что мне потребуется некоторое время на адаптацию, но сейчас я чувствую себя уверенно», - цитирует Хаверца Sky Sports.