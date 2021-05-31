Тухель намерен подписать долгосрочный контракт с «Челси»

Немецкий специалист Томас Тухель, приведший «Челси» к победе в Лиге чемпионов, настроен заключить долгосрочный контракт с английским клубом.

Sky Sports сообщает, что руководство «синих» готово сохранить Тухеля, поэтому в скором времени предложит ему договор на улучшенных условиях. Отметим, что нынешний контракт экс-тренера «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» подходит к концу летом 2022 года. Немец сосредоточен на работе с «Челси» и видит своё будущее именно в Лондоне.

Напомним, что «Челси» под руководством Тухеля занял четвертое место в сезоне 2020/21, пропустив вперёд себя «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».