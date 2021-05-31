Тухель намерен подписать долгосрочный контракт с «Челси»

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31 Мая 2021, 20:30,
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Немецкий специалист Томас Тухель, приведший «Челси» к победе в Лиге чемпионов, настроен заключить долгосрочный контракт с английским клубом.
Sky Sports сообщает, что руководство «синих» готово сохранить Тухеля, поэтому в скором времени предложит ему договор на улучшенных условиях. Отметим, что нынешний контракт экс-тренера «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» подходит к концу летом 2022 года. Немец сосредоточен на работе с «Челси» и видит своё будущее именно в Лондоне.
Напомним, что «Челси» под руководством Тухеля занял четвертое место в сезоне 2020/21, пропустив вперёд себя «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Челси, Томас Тухель, Трансферы футбола - лето 2021