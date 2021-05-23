Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тухель: «Челси» уверен в себе перед финалом Лиги чемпионов»

23 Мая 2021, 20:44,

Главный тренер лондонского «Челси» после матча 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2) поделился мыслями о поединке.

Как приводит слова специалиста BBC, поражение «Астон Вилле» его особо не расстроило, потому что в некоторых моментах игрокам просто не везло, хотя они полностью выполнили установку на игру. Несмотря на то, что сезон во внутреннем первенстве пришлось завершить неудачей, Тухель уверяет, что перед финалом Лиги чемпионов команда будет куда уверенней в себе. 

Финал Лиги чемпионов 2020/21 между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 29 мая в Порту. Изначальным местом проведения встречи был Стамбул, но УЕФА перенёс поединок в Португалию.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Челси, Томас Тухель
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