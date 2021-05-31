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«Челси» желает приобрести Холанна и Лукаку

31 Мая 2021, 20:35,

Форвард сборной Бельгии и «Интера» Ромелу Лукаку и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн могут продолжить карьеру в «Челси».

Журналисты Sky Sports передают, что «синие» готовы приобрести двух футболистов единовременно. Лукаку, скорее всего, попрощается с «нерадзурри» после ухода Антонио Конте с поста главного тренера итальянского клуба.

Сообщается, что «Интер» запросит порядка 100 миллионов евро за трансфер Лукаку, который в общей сложности забил за «чёрно-синих» 64 гола за два года. Холанн, которому в июле исполнится 21 год, стал автором 40 точных ударов в 43 играх Бундеслиги с января 2020 года.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Челси, Интер Милан, Ромелу Лукаку, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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