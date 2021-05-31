«Челси» желает приобрести Холанна и Лукаку

Форвард сборной Бельгии и «Интера» Ромелу Лукаку и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн могут продолжить карьеру в «Челси».

Журналисты Sky Sports передают, что «синие» готовы приобрести двух футболистов единовременно. Лукаку, скорее всего, попрощается с «нерадзурри» после ухода Антонио Конте с поста главного тренера итальянского клуба.

Сообщается, что «Интер» запросит порядка 100 миллионов евро за трансфер Лукаку, который в общей сложности забил за «чёрно-синих» 64 гола за два года. Холанн, которому в июле исполнится 21 год, стал автором 40 точных ударов в 43 играх Бундеслиги с января 2020 года.