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«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили

23 Мая 2021, 19:58,

В последнем туре АПЛ «Челси» гостил у «Астон Виллы», но проиграл ключевой матч сезона со счётом 1:2, несмотря на перевес по ходу игры. Тем не менее, благодаря победе «Тоттенхэма» над «Лестером» (4:2) «синие» остались в зоне Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» (5:0), а Серхио Агуэро оформил дубль в прощальном матче на «Этихаде». Другой клуб из Манчестера, «Юнайтед», переиграл «Вулверхэмтон» (2:1).

Протокол игры  
Астон Вилла 2:1 Челси
(1:0) Траоре Бертран 43'    
(2:0) Эль-Гази Анвар 52'    
    70' Чилуэлл Бен (2:1)
Мартинес Эмилиано   81' Конса Эзри Хаус Кортни Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Макгинн Джон   65' Накамба Марвелус   75' Траоре Бертран   73' (Чуквуэмека Карни (   73') Грилиш Джек Эль-Гази Анвар   79' (Рамси Джакоб (   79') Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед Дэвис Кинан Тейлор Нил Уэсли Мораес Соарес Дуглас Хитон Том Филоген-Бидас Джейден
Менди Эдуар   46' (Аррисабалага Кепа (   46') Джеймс Рис II Силва Тьяго Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар   89' Ковачич Матео   49'   66' (Хаверц Кай (   66') Жоржиньо II   45'   60' (Зиеш Хаким (   60') Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан Вернер Тимо   45'
Запасные: Зума Курт Хадсон-Одои Каллум Гилмор Билли Алонсо Маркос Кристенсен Андреас Жиру Оливье
23 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры  
Манчестер Сити 5:0 Эвертон
(1:0) Де Брёйне Кевин 11'    
(2:0) Жезус Габриэль 14'    
(3:0) Фоден Фил 53'    
(4:0) Агуэро Серхио 71'    
(5:0) Агуэро Серхио 76'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен   35' Зинченко Александр Де Брёйне Кевин Фернандиньо Фернандо Фоден Фил   56' (Родри Эрнандес (   56') Марез Рияд   65' (Агуэро Серхио (   65') Жезус Габриэль   74' (Торрес Ферран (   74') Стерлинг Рахим   68'
Запасные: Лапорт Эмерик Силва Бернарду Аке Натан Менди Бенжамен Стеффен Закари Гюндоган Илкай
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон   22' Кин Майкл Годфри Бен Динь Люка Дукуре Абдулай   57' (Айуоби Алекс (   57') Аллан Маркес Дэвис Том Сигурдссон Гильфи   59' (Бернард Дуарте (   59') Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон   7'   78' (Нкунку Нильс (   78')
Запасные: Гомеш Андре Джон Кайл Ольсен Робин Виржиния Жоау Коулмэн Шеймус
23 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры  
Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед
    13' Эланга Энтони (0:1)
(1:1) Семеду Нелсон 39'    
    45' Мата Хуан (1:2)
Патрисиу Руй Боли Вийи   75' Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Дендонкер Леандер   41'   61' (Гиббс-Уайт Морган (   61') Моутинью Жоау Аит-Нури Раян   41'   83' (Марсал Фернандо (   83') Невеш Рубен Траоре Адама   27' (Виллиан Жозе (   27') Силва Фабио
Запасные: Килман Макс Хувер Ки-Джана Витинью II Радди Джон Сендергор Андреас
Хендерсон Дин   57' Уильямс Брендон Байи Эрик Туанзебе Аксел Теллес Алекс Ван де Бек Донни Матич Неманья Диалло Амад   82' (Шортайр Шола (   82') Мата Хуан   82' (Hannibal Mejbri (   82') Джеймс Дэниэл Эланга Энтони
Запасные: Фиш Уильям Линделоф Виктор Рэшфорд Маркус Уан-Биссака Аарон Гринвуд Мэйсон Мактоминай Скотт Грант Ли
23 мая. Стадион "Молинью".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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Комментарии (6)
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0
ARTUR
23 Мая 2021, 20:13

Очень жалко было Пикфорда... тот самый случай когда вратарь не виноват ни в одном голе...

0
ARTUR
23 Мая 2021, 20:09

Чнлсяки просто обкакались ... не понял я их , может они уже просто решили нафига тут выкладыватся ведь ушастик уже стоит на яхте )) пусть скажут Тотену спасибо , вернее Лестеру который сломался после фукса от своего кипера ...

0
Bub
23 Мая 2021, 20:07

В опу все это.
Все последние игры владение за 65-70%, ударов в сторону и в створ в разы большем, чем.
Толку НОЛЬ. На фига нужна статистика, на фига глоры и комментаторы фапают на нее, типа "вот какой прогресс!", если нет результата?
Жоржика надо было продавать в прошлом сезоне, пока он хоть что то стоил, бо реально достал уже. Вернер 10 голов-9 оффсайтов и далее по списку.
ПыСы: нарушение на Аспи было первым.И таки да, заипппали уже театралы и балеруны в АПЛ. Раньше это было пререготива испанского балета, увы и ах, это оказалось заразным...

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0
ARTUR
23 Мая 2021, 20:06

какой красивый матч выдали горожане , прям бальзам на душу ... и если честно то как то защемило от того что Агуэр уходит из этой команды . Как тепло его голы приветствовали его товарищи , ОЧЕНЬ КРАСИВО И ДОСТОЙНО к своему игроку , кое кому следовало бы поучится как прощатся с игроками .

1
wayne777
23 Мая 2021, 20:03

Ну и ирония - Челси в ЛЧ благодаря Тоттенхэму)))

0
Bub
23 Мая 2021, 20:04

Это просто петухам в очередной раз напоминалка, что в ЛЧ им делать нечего.
Была надежда с Почетино, но... Сами себе злобные буратины.

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