«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили

В последнем туре АПЛ «Челси» гостил у «Астон Виллы», но проиграл ключевой матч сезона со счётом 1:2, несмотря на перевес по ходу игры. Тем не менее, благодаря победе «Тоттенхэма» над «Лестером» (4:2) «синие» остались в зоне Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» (5:0), а Серхио Агуэро оформил дубль в прощальном матче на «Этихаде». Другой клуб из Манчестера, «Юнайтед», переиграл «Вулверхэмтон» (2:1).