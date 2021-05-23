«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили

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23 Мая 2021, 19:58,
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В последнем туре АПЛ «Челси» гостил у «Астон Виллы», но проиграл ключевой матч сезона со счётом 1:2, несмотря на перевес по ходу игры. Тем не менее, благодаря победе «Тоттенхэма» над «Лестером» (4:2) «синие» остались в зоне Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» (5:0), а Серхио Агуэро оформил дубль в прощальном матче на «Этихаде». Другой клуб из Манчестера, «Юнайтед», переиграл «Вулверхэмтон» (2:1).
Протокол игры
|Астон Вилла
|2:1
|Челси
|(1:0) Траоре Бертран 43'
|(2:0) Эль-Гази Анвар 52'
|70' Чилуэлл Бен (2:1)
Мартинес Эмилиано • 81'Конса Эзри • Хаус Кортни • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Макгинн Джон • 65'Накамба Марвелус • 75'Траоре Бертран 73' ( Чуквуэмека Карни ( 73') • Грилиш Джек • Эль-Гази Анвар 79' ( Рамси Джакоб ( 79') • Уоткинс Олли
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед • Дэвис Кинан • Тейлор Нил • Уэсли Мораес • Соарес Дуглас • Хитон Том • Филоген-Бидас Джейден
Менди Эдуар 46' ( Аррисабалага Кепа ( 46') • Джеймс Рис II • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Аспиликуэта Сесар • 89'Ковачич Матео 49' 66' ( Хаверц Кай ( 66') • Жоржиньо II 45' 60' ( Зиеш Хаким ( 60') • Чилуэлл Бен • Маунт Мэйсон • Пулишич Кристиан • Вернер Тимо 45'
Запасные: Зума Курт • Хадсон-Одои Каллум • Гилмор Билли • Алонсо Маркос • Кристенсен Андреас • Жиру Оливье
23 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры
|(1:0) Де Брёйне Кевин 11'
|(2:0) Жезус Габриэль 14'
|(3:0) Фоден Фил 53'
|(4:0) Агуэро Серхио 71'
|(5:0) Агуэро Серхио 76'
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Стоунс Джон • Диаш Рубен • 35'Зинченко Александр • Де Брёйне Кевин • Фернандиньо Фернандо • Фоден Фил 56' ( Родри Эрнандес ( 56') • Марез Рияд 65' ( Агуэро Серхио ( 65') • Жезус Габриэль 74' ( Торрес Ферран ( 74') • Стерлинг Рахим 68'
Запасные: Лапорт Эмерик • Силва Бернарду • Аке Натан • Менди Бенжамен • Стеффен Закари • Гюндоган Илкай
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • 22'Кин Майкл • Годфри Бен • Динь Люка • Дукуре Абдулай 57' ( Айуоби Алекс ( 57') • Аллан Маркес • Дэвис Том • Сигурдссон Гильфи 59' ( Бернард Дуарте ( 59') • Калверт-Льюин Доминик • Ришарлисон 7' 78' ( Нкунку Нильс ( 78')
Запасные: Гомеш Андре • Джон Кайл • Ольсен Робин • Виржиния Жоау • Коулмэн Шеймус
23 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры
|13' Эланга Энтони (0:1)
|(1:1) Семеду Нелсон 39'
|45' Мата Хуан (1:2)
Патрисиу Руй • Боли Вийи • 75'Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Дендонкер Леандер 41' 61' ( Гиббс-Уайт Морган ( 61') • Моутинью Жоау • Аит-Нури Раян 41' 83' ( Марсал Фернандо ( 83') • Невеш Рубен • Траоре Адама 27' ( Виллиан Жозе ( 27') • Силва Фабио
Запасные: Килман Макс • Хувер Ки-Джана • Витинью II • Радди Джон • Сендергор Андреас
Хендерсон Дин • 57'Уильямс Брендон • Байи Эрик • Туанзебе Аксел • Теллес Алекс • Ван де Бек Донни • Матич Неманья • Диалло Амад 82' ( Шортайр Шола ( 82') • Мата Хуан 82' ( Hannibal Mejbri ( 82') • Джеймс Дэниэл • Эланга Энтони
Запасные: Фиш Уильям • Линделоф Виктор • Рэшфорд Маркус • Уан-Биссака Аарон • Гринвуд Мэйсон • Мактоминай Скотт • Грант Ли
23 мая. Стадион "Молинью".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Серхио Агуэро
Очень жалко было Пикфорда... тот самый случай когда вратарь не виноват ни в одном голе...
Чнлсяки просто обкакались ... не понял я их , может они уже просто решили нафига тут выкладыватся ведь ушастик уже стоит на яхте )) пусть скажут Тотену спасибо , вернее Лестеру который сломался после фукса от своего кипера ...
В опу все это.
Все последние игры владение за 65-70%, ударов в сторону и в створ в разы большем, чем.
Толку НОЛЬ. На фига нужна статистика, на фига глоры и комментаторы фапают на нее, типа "вот какой прогресс!", если нет результата?
Жоржика надо было продавать в прошлом сезоне, пока он хоть что то стоил, бо реально достал уже. Вернер 10 голов-9 оффсайтов и далее по списку.
ПыСы: нарушение на Аспи было первым.И таки да, заипппали уже театралы и балеруны в АПЛ. Раньше это было пререготива испанского балета, увы и ах, это оказалось заразным...
какой красивый матч выдали горожане , прям бальзам на душу ... и если честно то как то защемило от того что Агуэр уходит из этой команды . Как тепло его голы приветствовали его товарищи , ОЧЕНЬ КРАСИВО И ДОСТОЙНО к своему игроку , кое кому следовало бы поучится как прощатся с игроками .
Ну и ирония - Челси в ЛЧ благодаря Тоттенхэму)))
Это просто петухам в очередной раз напоминалка, что в ЛЧ им делать нечего.
Была надежда с Почетино, но... Сами себе злобные буратины.