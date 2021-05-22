Баркли устроил пьяный дебош в центре Лондона

Сыгравший 33 матча в составе сборной Англии Росс Баркли оказался в центре громкого скандала. Арендованный у «Челси» игрок «Астон Виллы» после матча с «Тоттенхэмом», где он просидел 90 минут на скамейке запасных, начал дебоширить в пятизвездочной гостинице в сердце Лондона.

27-летний полузащитник напился до такого состояния, что не мог самостоятельно стоять на ногах. На глазах у сотни людей Баркли вступил в конфликт с сотрудниками и охраной. Дело едва не закончилось дракой, сообщает the Sun.

Экс-лидер «Эвертона» перешел в «Челси» в 2018 году за 17 млн евро. Его зарплата - порядка 115 тысяч евро в неделю.