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Баркли устроил пьяный дебош в центре Лондона

22 Мая 2021, 18:55,

Сыгравший 33 матча в составе сборной Англии Росс Баркли оказался в центре громкого скандала. Арендованный у «Челси» игрок «Астон Виллы» после матча с «Тоттенхэмом», где он просидел 90 минут на скамейке запасных, начал дебоширить в пятизвездочной гостинице в сердце Лондона.

27-летний полузащитник напился до такого состояния, что не мог самостоятельно стоять на ногах. На глазах у сотни людей Баркли вступил в конфликт с сотрудниками и охраной. Дело едва не закончилось дракой, сообщает the Sun.

Экс-лидер «Эвертона» перешел в «Челси» в 2018 году за 17 млн евро. Его зарплата - порядка 115 тысяч евро в неделю.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Астон Вилла, Росс Баркли
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Комментарии (1)
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0
LMI
22 Мая 2021, 19:15

Виски, как и водка, зло, а не еда

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