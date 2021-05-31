«Челси» готов расстаться с Абрахамом и Эмерсоном

Руководство лондонского «Челси» в летнее трансферное окно выслушает предложения по форварду сборной Англии Тэмми Абрахаму и Эмерсону, который является левым защитником.

Sky Sports пока не называет возможных покупателей, но в августе прошлого года стойкий интерес к Эмерсону проявлял «Интер». Напомним, что в сезоне 2020/21 Эмерсон, проведший 14 встреч за сборную Италии, сыграл всего в двух матчах АПЛ. Контракт защитника с «Челси» подходит к завершению через год.

Что до Абрахама, то форвард, связанный контрактными обязательствами с «синими» до лета 2023 года, забил шесть голов при двух результативных передачах в 22 играх АПЛ.