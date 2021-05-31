Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Челси» готов расстаться с Абрахамом и Эмерсоном

31 Мая 2021, 20:45,

Руководство лондонского «Челси» в летнее трансферное окно выслушает предложения по форварду сборной Англии Тэмми Абрахаму и Эмерсону, который является левым защитником.

Sky Sports пока не называет возможных покупателей, но в августе прошлого года стойкий интерес к Эмерсону проявлял «Интер». Напомним, что в сезоне 2020/21 Эмерсон, проведший 14 встреч за сборную Италии, сыграл всего в двух матчах АПЛ. Контракт защитника с «Челси» подходит к завершению через год.

Что до Абрахама, то форвард, связанный контрактными обязательствами с «синими» до лета 2023 года, забил шесть голов при двух результативных передачах в 22 играх АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Эмерсон, Тэмми Абрахам
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола