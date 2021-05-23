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​Тухель высказался о своей роли в трансферах

23 Мая 2021, 14:34,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу своей роли в трансферной работе клуба.

«Я худший парень на земле в плане телефонных разговоров, поэтому счастлив, что являюсь тренером. Я высказываю своё мнение, я предлагаю кандидатов, я выслушиваю мнения скаутов.

Картина всё время меняется в зависимости от развития событий. Случаются травмы, а бывает, что кто-то из игроков хочет сменить клуб», - рассказал Тухель в программу Football Daily.

Томас Тухель возглавляет «Челси» с января, приняв команду вскоре после ухода Фрэнка Лэмпарда. Лондонцы близки к финишу в топ-4 АПЛ, а в конце мая сыграют с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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