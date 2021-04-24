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«Химки» огорошили «Динамо» голом в компенсированное время: Захарян и Тюкавин смотрелись отлично, но проиграли

24 Апреля 2021, 20:55,

В рамках 27-го тура чемпионата России сошлись «Динамо» и «Химки».

Протокол игры  
Динамо Москва 0:1 Химки
Шунин Антон Паршивлюк Сергей   75' (Комличенко Николай (   75') Нойштедтер Роман Ордец Иван Варела Гильермо Фомин Даниил Грулёв Вячеслав   75' (Скопинцев Дмитрий (   75') Шиманьски Себастиан Захарян Арсен Игбун Сильвестр   57' (Лесовой Даниил (   57') Тюкавин Константин
Запасные: Школик Игорь Плиев Заурбек Липовой Данил Москвичёв Владимир Лещук Игорь Слепов Сергей Моро Никола Каборе Шарль Кутицкий Александр
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Дагерстол Филип   51' Филин Александр   74' Боженов Кирилл Могилевец Павел Трошечкин Александр Идову Брайн Кухарчук Илья   63' (Глушенков Максим (   63') Себаи Сенин   45'   58' (Конате Мохамед II (   58') Мирзов Резиуан
Запасные: Корян Аршак Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Камышев Илья Гапон Евгений Логашов Арсений Алиев Камран
24 апреля. Стадион "ВТБ Арена".

 

В апреле «Химки» забуксовали, за первые три матча потерпев два поражения, поэтому за еврокубки уже серьёзно не борются. Но теоретические шансы подопечные Игоря Черевченко всё-таки сохраняли. А у «Динамо» дело не ограничивается теорией. Команда Сандро Шварца находится в плотном окружении «Рубина» и ЦСКА, совсем рядом с разных сторон «Спартак» и «Сочи». Задача выйти в еврокубки Шварцу озвучивалась ещё в момент приезда.

Молодые и перспективные Тюкавин и Захарян в прошлом туре переиграли «Ротор», пусть и не удалось им записать свои фамилии на табло (у Арсена ассист), но уровень игры вновь заслуживает только похвалы. В матче против «Химок» Сандро Шварц неожиданно выпустил в старте Игбуна. Выпустил в пару к Грулёву, а ещё нашлось место и для Захаряна с Тюкавиным, которых поддерживали Шиманьски и Фомин.

Очень атакующий вариант «динамовского» состава начал матч активно, но слишком мельчил в завершающей стадии атаки. Каждый перекладывал право ударить по воротам на другого, так Игбун, Шиманьски и Тюкавин загубили пару перспективных атак. «Химки» довольно просто гасили атакующие порывы «Динамо», да и сами «бело-голубые» почему-то не спешили. Первый момент был создан на исходе получаса игры. 17-летний Арсен Захарян смело пошёл вперёд через центральную зону, разыграл эффектную «стенку» с Игбуном, оказался один перед Ильей Лантратовым и ловко пробил в левый угол, но гостей спасла штанга.

В первом тайме футболисты «Химок» удержали нули на табло, иногда оборонявшись всей командой, но защита гостей выделялась уверенной игрой чаще, чем нападение «Динамо». Во втором тайме подобный сценарий снова материализовался. Моментов у «Динамо» было совсем немного, а разгонял атаки по традиции Арсен Захарян. Он слева вошёл в штрафную и выдал отличный пас на Константина Тюкавина, тот под острым углом выскочил один на один с Ильей Лантратовым, но переиграть голкипера в ближнем бою не сумел.

Далее хозяева разыграли угловой удар с левого фланга, мяч застрял в гуще игроков, а в итоге тот же Константин Тюкавин нанёс мощнейший удар с разворота, но и тут Илья Лантратов выиграл дуэль у молодого форварда «Динамо». А когда голкипер «Химок неожиданно ошибся, неосмотрительно выскочив за пределы штрафной площади, Константин Тюкавин его подловил, технично пробил уже по пустым воротам, но гостей спасла перекладина!

Отлично сыграли Захарян с Тюкавиным, но каркас ворот и Лантратов в этот вечер были против победы «Динамо». А в итоге не случилось даже нулевой ничьей на «ВТБ-Арене», ведь уже в компенсированное время Могилевец отдал отличный скрытый пас в штрафную площадь, Глушенков первым касанием мяч подработал, а вторым прошил Антона Шунина – 0:1.

Поражение очень серьёзно осложняет «бело-голубым» борьбу за место в Лиге чемпионов, ведь «Локомотив» разгромил «Тамбов» и оторвался уже на шесть очков.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Динамо Москва, Химки
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