«Химки» огорошили «Динамо» голом в компенсированное время: Захарян и Тюкавин смотрелись отлично, но проиграли

В рамках 27-го тура чемпионата России сошлись «Динамо» и «Химки».

В апреле «Химки» забуксовали, за первые три матча потерпев два поражения, поэтому за еврокубки уже серьёзно не борются. Но теоретические шансы подопечные Игоря Черевченко всё-таки сохраняли. А у «Динамо» дело не ограничивается теорией. Команда Сандро Шварца находится в плотном окружении «Рубина» и ЦСКА, совсем рядом с разных сторон «Спартак» и «Сочи». Задача выйти в еврокубки Шварцу озвучивалась ещё в момент приезда.

Молодые и перспективные Тюкавин и Захарян в прошлом туре переиграли «Ротор», пусть и не удалось им записать свои фамилии на табло (у Арсена ассист), но уровень игры вновь заслуживает только похвалы. В матче против «Химок» Сандро Шварц неожиданно выпустил в старте Игбуна. Выпустил в пару к Грулёву, а ещё нашлось место и для Захаряна с Тюкавиным, которых поддерживали Шиманьски и Фомин.

Очень атакующий вариант «динамовского» состава начал матч активно, но слишком мельчил в завершающей стадии атаки. Каждый перекладывал право ударить по воротам на другого, так Игбун, Шиманьски и Тюкавин загубили пару перспективных атак. «Химки» довольно просто гасили атакующие порывы «Динамо», да и сами «бело-голубые» почему-то не спешили. Первый момент был создан на исходе получаса игры. 17-летний Арсен Захарян смело пошёл вперёд через центральную зону, разыграл эффектную «стенку» с Игбуном, оказался один перед Ильей Лантратовым и ловко пробил в левый угол, но гостей спасла штанга.

В первом тайме футболисты «Химок» удержали нули на табло, иногда оборонявшись всей командой, но защита гостей выделялась уверенной игрой чаще, чем нападение «Динамо». Во втором тайме подобный сценарий снова материализовался. Моментов у «Динамо» было совсем немного, а разгонял атаки по традиции Арсен Захарян. Он слева вошёл в штрафную и выдал отличный пас на Константина Тюкавина, тот под острым углом выскочил один на один с Ильей Лантратовым, но переиграть голкипера в ближнем бою не сумел.

Далее хозяева разыграли угловой удар с левого фланга, мяч застрял в гуще игроков, а в итоге тот же Константин Тюкавин нанёс мощнейший удар с разворота, но и тут Илья Лантратов выиграл дуэль у молодого форварда «Динамо». А когда голкипер «Химок неожиданно ошибся, неосмотрительно выскочив за пределы штрафной площади, Константин Тюкавин его подловил, технично пробил уже по пустым воротам, но гостей спасла перекладина!

Отлично сыграли Захарян с Тюкавиным, но каркас ворот и Лантратов в этот вечер были против победы «Динамо». А в итоге не случилось даже нулевой ничьей на «ВТБ-Арене», ведь уже в компенсированное время Могилевец отдал отличный скрытый пас в штрафную площадь, Глушенков первым касанием мяч подработал, а вторым прошил Антона Шунина – 0:1.

Поражение очень серьёзно осложняет «бело-голубым» борьбу за место в Лиге чемпионов, ведь «Локомотив» разгромил «Тамбов» и оторвался уже на шесть очков.