Лантратов: «В конце надо было уже напугать Тюкавина, а вначале не рассчитал отскок»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов подвёл итоги матча с «Динамо» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие эмоции, какие впечатления от победы над «Динамо»?

- Эмоции самые положительные. Ребята - молодцы, выложились, здорово сыграли. Считаю, что вполне заслуженно победили.

- Игорь Черевченко постоянно подчеркивал, что задача «Химок» - не вылететь из РПЛ, даже когда вы поднимались по турнирной таблице и были в середине. Сейчас, когда обезопасили себя от вылета, какая задача теперь стоит у вашей команды?

- Задача стоит набирать очки в каждом матче, выкладываться по максимуму. Понятно, что выполнили задачу, но у нас в коллективе и команде мы относимся к этому прохладно, потому что нельзя успокаиваться, нужно выходить на каждый матч и побеждать.

- Наверх турнирной таблицы смотрите в сторону еврокубков?

- В сторону еврокубков - там, наверное, уже большой отрыв. Но если получится, постараемся набрать максимум очков, а в конце чемпионата посмотрим, где окажемся.

- Что самое сложное было сегодня в игре против «Динамо»? Может быть, кто-то из соперников особенно запомнился?

- Самое сложное? Даже не знаю. Наверное, в целом можно отметить атакующую линию «Динамо», ребята хорошо взламывают, открываются между линий. Тяжелая команда с очень хорошей атакующей линией.

- Когда Тюкавин попал в перекладину, а вы вышли из ворот - думали, что успеете первыми к мячу, или была задача его напугать, чтобы он в сторону ударил?

- В конце надо было уже напугать, а вначале не рассчитал отскок. Подумал, что успею на опережением и головой подстрахую защитника, но не рассчитал и в конце пришлось раскрываться как-то и стараться исправить ситуацию.

- Обычно «Химки» действуют менее осторожно и чаще владеют мячом. Сегодня же было подавляющее преимущество по владению у «Динамо» и по моментам. Это заслуга «Динамо», или такая задача Черевченко была?

- Даже не знаю. Наверное, в первом тайме мы плохо вошли в игру. Во втором тайме все-таки какую-то уверенность почувствовали, какие-то полумоменты мы тоже создавали, поэтому так.