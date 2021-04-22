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Генеральный директор «Динамо» оценил работу Шварца и Бувача

22 Апреля 2021, 23:56,

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о работе спортивного директора клуба Желько Бувача и главного тренера Сандро Шварца.

«Оба специалиста являются настоящими профессионалами своего дела, их знания и компетенции — на высочайшем уровне, они вносят большой вклад в развитие клуба», - цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Шварц возглавил клуб в октябре 2020 года. После двадцати шести туров московское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В субботу, 24 апреля, «Динамо» примет на своем поле «Химки», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц, Желько Бувач, Павел Пивоваров
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