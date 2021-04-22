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Глушаков: «Я простой рубаха-парень, ничего нового не смогу сказать»

22 Апреля 2021, 19:10,

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эфире программы «Третий тайм» на канале «Матч Премьер» отметил, что повзрослел.

- Есть ощущение, что о футболисте Глушакове страна знает все. Расскажи, что страна не знает.

- Я как бы не скрываюсь, какой есть, такой есть. Простой рубаха-парень, ничего нового не смогу сказать.

- Рубаха-парень - это хорошо? Мужчина взрослеет с годами.

- Поменять себя можно, но тоже был сюрприз, что никто не знал, что у нас с Ксенией отношения и ребенок, что мы женились. Тихо же все было, и для многих был шок. Сейчас разговор фильтруется, где-то себя придерживаю. Конечно, поменялся, человек всегда меняется где-то после 30, наверное. Так что спокойно живу и получаю удовольствие от жизни. Главное, что дети рядом, приезжают, маленький ребенок родился, супруга, родные и близкие здоровы. Для меня это самое важное.

- Но в отрезке двухгодичной давности было меньше улыбок?

- Тогда, она, может быт, чуть ушла, спряталась, но понятно, был непростой жизненный путь. У каждого мужчины бывают жизненные сложности. Надо через них перешагнуть, встать и идти дальше спокойно с высокоподнятой головой. Все позади, и ничего такого не вспоминается. Ничего  и не было, все было наиграно.

- Денис Глушаков стал топом российской общественности.

- Он и был. Чемпионство выиграл, на заборе танцевал, плясал, гулял. Ничего тут такого нет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Денис Глушаков
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