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Генеральный директор «Динамо»: «Мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу»

22 Апреля 2021, 21:48,

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о стратегии клуба.

«Мы не зацикливаемся на том, чтобы вложить все средства и возможности, ради успешного выступления в одном сезоне. Мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу», - цитирует Пивоваров «Спорт-Экспресс».

«Динамо» проводит далеко не самый худший сезон, борьба за еврокубки находится в самом разгаре. После двадцати шести туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от «Локомотива», идущего вторым, всего на три зачетных балла. До конца чемпионата командам осталось сыграть по четыре матча.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Павел Пивоваров
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