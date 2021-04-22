Шварц: «Рады, что Моро и Нойштедтер у нас в составе»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Химками» ответил на вопросы о стандартах, позициях игроков на поле и игре конкурентов.

- В концовке матча с «Ротором» получили право на опасный штрафной, и к мячу подошел Даниил Фомин. Мы знаем, что Арсен Захарян великолепно исполнял штрафные в «Динамо-2» и забивал много голов. Ребята сами решают на поле, кто будет бить опасный штрафной, или вы распределяете роли?

- Эти моменты мы все определяем до игры. Если говорить об 11-метровых ударах, то у нас очень хорошо себя проявили в этом компоненте Даниил Фомин, Николай Комличенко и Никола Моро. Это те люди, которые могут хорошо пробить и исполнить любой штрафной удар. На поле мы бы не хотели, чтобы у нас были обсуждения таких моментов. Также вполне вероятна такая ситуация, когда у нас может поменяться штатный игрок, который исполняет стандарты. Если у одного игрока не задается встреча, а другой, наоборот, показывает качественную игру, то такие решения могут приниматься спонтанно, непосредственно по ходу встречи. У нас есть 2-3 игрока, которые могут подойти к мячу во время штрафного, конечно, это тоже всё обсуждается до начала игры.

- Можно ли исходя из стартового состава на игру с «Ротором» делать вывод, что Нойштедтер выиграл борьбу за позицию «шестерки» у Моро? Не кажется ли вам, что Моро лучше выглядит на позиции «восьмерки»?

- У нас на предстоящую встречу дисквалифицированы Евгеньев и Клинтон Нжи, они не смогут принять участие в игре. Если говорить о Николе Моро, он может сыграть на позиции опорного полузащитника и на позиции «восьмерки». За последние месяцы, что он играет, находится у нас в команде, мы можем сказать, что абсолютно довольны качеством игры, которое показывает на обеих позициях. Также не надо забывать, что этот тот игрок, который должен был принимать участие в молодежном чемпионате мира за свою сборную. Роман Нойштедтер провел очень хороший матч на позиции центрального защитника в Грозном. Также мы знаем, что он может сыграть и на позиции «шестерки». Это два высококласных игрока, и мы рады, что они у нас в составе.

- Вы не следите за конкурентами, но разве вас не удивил матч «Спартак» - «Уфа», в котором гости одержали победу со счетом 3:0. Пару недель назад вы просто не заметили эту команду (4:0).

- Ваш тезис говорит о том, что каждая игра в чемпионате является очень сложной и говорит о том, что нельзя недооценивать соперников. Но очень сложно сравнивать эти матчи, потому что здесь очень важен ход игры, как матч протекает, какие нюансы влияют, как он складывается. Нужно постоянно находиться в полной концентрации и подходить к игре в максимальной готовности.

- У вас не будет Евгеньева, а также еще несколько человек висят на карточках. Есть смысл игрокам напоминать об этом перед матчем? Или это бесполезно и особо никак не влияет на игру?

- Я не обращаю на это внимания. Во время матчи игроки могут получать желтые карточки, но в данном случае после этого всего нам нужно дальше просто правильно принять решение.

- Клуб выпустили лимитированную коллекцию футболок с вашим изображением, которые были раскуплены буквально за один день. Приятно ли вам такое внимание? Планируете ли заказать у клуба такую футболку?

- Конечно, встает вопрос о количестве футболок, которые были произведены. Конечно, если 7 футболок, то они очень быстро разойдутся. Я могу отметить очень хорошую работу отдела маркетинга над дизайном этих футболок. У меня уже есть несколько заказов из Германии.