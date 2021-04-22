Шварц развеял слухи об уходе в Бундеслигу: «Я полностью, на 100% сконцентрирован на «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Химками» ответил на вопросы о молодых игроках, осечках конкурентов и слухах насчёт его будущего.

- Когда команда участвует в борьбе за медали и еврокубки, очень важен опыт. У вас молодая команда. Как вы считаете, хватит ребятам опыта именно в ключевых матчах сезона?

- Вы правы, у нас очень молодая команда, но сейчас мы не говорим о каких-то итоговых целях по окончанию сезона. Нам важно отталкиваться от каждой конкретной игры, сейчас мы настраиваемся на матч против «Химок». Мы понимаем, что опять это будет очень серьезная конкурентная борьба. Мы пока не хотели бы говорить о завершении сезона и тех очках, которые команда наберет. Мы стараемся попасть на более высокие итоговые места.

- Вы ведете борьбу за выход в Лигу чемпионов. На этом фоне «Спартак» и ЦСКА подсели. Радует ли вас такая картина перед окончанием сезона?

- Мы не радуемся неудачным матчам наших конкурентов. Для нас очень важно качество игры и результаты, которые мы показываем. Это именно тот фокус, на который мы делаем упор. Начиная с зимней паузы, «Динамо» проиграло лишь одну встречу и одну встречу закончило вничью. Если говорить именно об очках, мы хорошо себя проявляем и будем стараться закончить сезон именно на мажорной ноте.

- Из-за прогресса Тюкавина и Захаряна вы считаетесь открывателем молодых футболистов. В «Динамо-2» есть нападающий, который превзошел статистику Тюкавина, это Ярослав Гладышев. Следите ли за ним? Будет ли он и Галкин сконцентрированы только на «Динамо-2»?

- Все зависит непосредственно от тех игроков, которые есть в «Динамо-2». Для каждого из них открыты двери в главную команду, независимо от того, на какой позиции играет тот или иной футболист. Мы находимся в тесном контракте с тренером «Динамо-2». Для нас важно смотреть, насколько у нас игроки прогрессируют, как себя проявляют. Могу сказать, что у каждого есть возможность принять участие в тренировочном процессе главной команды, так и получить место в ее составе.

- Ваши фото все чаще появляются в немецкой прессе относительно того или иного клуба в смысле работы в нем? Вас это не отвлекает? Как относитесь вообще к тому, что вас сватают в Бундеслигу?

- Я полностью, на 100% сконцентрирован на «Динамо». Мне доставляет большое удовольствие здесь работать и находиться с нашими игроками. Я полностью отдаюсь работе. Что касается тех сплетен или разговоры, которые есть в СМИ, то это тоже неотъемлемая часть футбола, но на это я не обращаю внимания.