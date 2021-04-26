«Динамо» обратилось в ЭСК за разъяснением по двум эпизодам игры с «Химками»

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС за разъяснением по двум эпизодам поединка против подмосковных «Химок». «Бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Мы обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с ФК «Химки», которые произошли в штрафной гостей на 79-й и 82-й минутах», - передает слова Пивоварова клубная пресс-служба.

После 27-ми туров Премьер-лиги «Динамо» с 46 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице. «Химки» набрали 41 балл и находятся на восьмой строчке.

Следующий поединок подопечные Сандро Шварца проведут на выезде с казанским «Рубином». Встреча пройдет в субботу, первого мая.