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«Динамо» обратилось в ЭСК за разъяснением по двум эпизодам игры с «Химками»

26 Апреля 2021, 12:28,

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб обратился в ЭСК РФС за разъяснением по двум эпизодам поединка против подмосковных «Химок». «Бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Мы обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с ФК «Химки», которые произошли в штрафной гостей на 79-й и 82-й минутах», - передает слова Пивоварова клубная пресс-служба.

После 27-ми туров Премьер-лиги «Динамо» с 46 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице. «Химки» набрали 41 балл и находятся на восьмой строчке.

Следующий поединок подопечные Сандро Шварца проведут на выезде с казанским «Рубином». Встреча пройдет в субботу, первого мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Химки, Павел Пивоваров
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