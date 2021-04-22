Глушаков: «Могу себя попробовать правым или центральным защитником, объем есть, читаю игру»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эфире программы «Третий тайм» на канале «Матч Премьер» поговорил о возрасте и нюансах питания.

- До завершения карьеры далеко?

- Далеко.

- Ориентир - Жирков или кто-то?

- Нет, Сергей Игнашевич, ему тоже 38. Как я говорил, мне намекают иногда. Футбольные люди порой спрашивают, справляюсь ли я с беговой работой, с физикой. Говорят, что можно попробовать правым или центральным защитником, объем есть, читаю игру. Мне кажется, центрального полузащитника можно везде сыграть, только не на краях, латерали бегают, если пять защитников, туда-обратно. Вот только там можно не справиться физически. Сейчас я справлюсь, я говорю потом, если что. Почему нет? Маскерано играл же в сборной Аргентины. Он небольшого роста, хотя меньше меня. С пасом, так что попробуем, посмотрим.

- Что нужно для того, чтобы доиграть до 38 лет?

- Правильно относиться к делу, тренироваться, восстанавливаться. Самое главное, чтобы было хорошее восстановление, физические кондиции и травмы обходили стороной.

- Футболист Глушаков стал умнее к себе относиться, чем тот же футболист 10-летней давности?

- Может быть, умнее чуть-чуть, но я всегда хорошо относился к восстановлению, работе. Знал, где можно погулять, а где поспать, отдохнуть и как себя вести перед играми. Так что профессиональный футболист… Кто-то хочет выпить бокал красного вина перед игрой, а кто-то трясется за три дня и не хочет этого. Как Серёга Гуренко рассказывал. Они с Капелло на предыгровых тренировках тренер говорил, чтобы выпивали красное вино и ели мясо, это силы, а завтра вам играть. Ничего такого нет.

- Главный совет с высоты прожитых лет молодых футболистам?

- Надо много трудиться, любить футбол. Правильное питание и сон. Поменьше жирного есть и держать себя в нормальной форме. Больше ничего не придумаешь. Если ты ел пельмени и поешь перед игрой пельмени за день до матча, если тебе не мешает, пожалуйста. Смотри за своим весом, не ешь их в 7 часов вечера, а съешь в 12 часов дня. Можно кому-то и борз съесть за 4 часа до игры. Как Юра Мовсисян, который пришел в «Спартак» и сказал, что хочет жареную картошку с грибами перед игрой. Вышел, три забил. Ему говорят: «Мы тебе будем каждый день картошку жареную с грибами давать. Где логика?